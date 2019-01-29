Свитолина: не нужно делать на моей травме лишний пиар

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опровергла информацию, что она не поможет национальной сборной в ближайших матчах Кубка Федерации только из-за финансовых разногласий.

«С удивлением прочитала заявление Федерации тенниса Украины, что не сыграю в Польше из-за денег. Безусловно, со стороны моего агента были переговоры с представителями сборной, и это стандартная мировая практика, но финансы не были и не могли быть ключевым моментом в вопросе выступления за сборную. К сожалению, ФТУ, сконцентрировавшись на финансовом вопросе, видимо, не услышала информацию о моей травме.



Последние три матча в Мельбурне дались мне очень сложно из-за травмы. Мы очень долго взвешивали все за и против моего участия в Кубке Федерации, но советы врачей были однозначными. Выход на корт в Польше может усугубить повреждение и крайне негативно сказаться на дальнейшем сезоне. Ещё минимум неделю мне не рекомендуется тренироваться. Сожалею, что не смогу помочь команде в Польше, но прошу уважать моё решение и не делать из такой ситуации лишний пиар», — написала Свитолина на своей странице в "Фейсбуке".