Т. Надаль: в 2013 году Рафаэль едва мог сгибать ноги из-за боли в колене

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, вспомнил борьбу своего племянника с травмой колена в 2012-2013 годах. Тони провёл параллель с травмой Энди Маррея, из-за которой он оказался на грани завершения карьеры в возрасте 31 года.



«Борьба с болью очень тяжела. Очень трудно сосредоточиться на ударах и на развитии атак, когда вам нужно избегать определенных движений, чтобы выдержать боль. В 2013 году Рафаэль едва мог сгибать ноги из-за боли в колене, и ему пришлось адаптироваться к очень большим трудностям. Когда поражено бедро, как у Энди, трудно продолжать соревноваться на высоком уровне», — цитирует Тони Надаля Tennis World USA.



Напомним, Энди Маррей перенёс повторную операцию на травмированном бедре и планирует попробовать остаться в большом спорте.