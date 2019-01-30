Квитова: Халеп трижды позвонила мне со словами поддержки по ходу Australian Open

Финалистка Открытого чемпионата Австралии — 2019 Петра Квитова рассказала о поддержке экс первой ракетки мира румынки Симоны Халеп во время соревнований.



«Симона трижды звонила мне по ходу турнира. Она была одной из немногих, кто отправлял мне сообщения поддержки. Это было очень мило с её стороны. Я рада, что на высоком уровне есть место для таких отношений между конкурентами», — цитирует Квитову Denik.



Напомним, в финальном матче Australian Open Квитова уступила японке Наоми Осаке со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 4:6. Халеп остановилась на стадии 1/8 финала, проиграв американке Серене Уильямс — 1:6, 6:4, 4:6.

Сегодня, 31 января, Квитова матчем против белорусской теннисистки Виктории Азаренко стартует на турнире в Санкт-Петербурге.