Панатта: зачем смотреть матчи молодых игроков, если все они играют одинаково?

Победитель «Ролан Гаррос» — 1976 из Италии Адриано Панатта раскритиковал молодое поколение игроков за однообразную игру.



«Сейчас есть очень сильные молодые парни, но все они играют одинаково. Уже после четырёх геймов я знаю, что они будут делать дальше. Так почему я должен продолжать смотреть этот матч? Тот, кто меня злит больше всего, это Раонич. Он выходит на корт и просто выполняет подачи скоростью за 200 км/ч. Он не должен играть в теннис.



Когда я играл в теннис, никто не поддерживал меня. Мой отец приходил на мои матчи дважды, моя жена тоже почти никогда, я не чувствовал в этом необходимости. При этом на матчах Федерера всё время находится его жена, а потом они видят друг друга в отеле, я не смог бы с этим справиться», — цитирует Панатту Tennis World USA.