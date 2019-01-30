Федерер: был рад услышать Кирьоса комментирующим мой матч, но пусть лучше играет

Швейцарец Роджер Федерер поделился мнением о том, что австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал его матч третьего раунда Открытого чемпионата Австралии с Тейлором Фритцем из США.



«Мне бы хотелось, чтобы Кирьос сперва играл в теннис, а уже после завершения карьеры приступил к комментированию.



Нет, он, конечно, всегда очень хорош в плане заголовков в прессе. Мне в принципе нравится Ник, как он играет и всё такое. Я был рад услышать его комментирующим. У него было немного времени, он был недалеко и решил помочь, тем самым доказав, что игра ему небезразлична.Однако, думаю, все предпочли бы чаще видеть его на корте, а не в комментаторской кабинке», — цитирует Федерера Tennis World USA.