Сборная России прибыла в Швейцарию для участия в Кубке Дэвиса

Сборная России по теннису в полном составе прибыла в Биль (Швейцария), где в ближайшие выходные (1-2 февраля) встретится с местной командой в матче за выход в финальный турнир Кубка Дэвиса.

Фото доступно в «твиттере» Карена Хачанова.

Игры будут проходить на стадионе Swiss Tennis Arena. Победитель поединка выйдет в финальную часть Кубка Дэвиса, который с 2019 года проводится по новой схеме. Финал будет разыгран в Мадриде (Испания).



Сборную России представят: Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Евгений Донской и 14-летний юниор Константин Жжёнов.

Места в финальной стадии Кубка Дэвиса себе уже обеспечили сборные — полуфиналисты прошлого розыгрыша: Хорватия, Франция, Испания и США, а также Аргентина и Великобритания, получившие «уайлд-кард».