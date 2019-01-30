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Бычкова: наряды Серены? Может, какой-то комплекс у неё, самоутверждается так

Бычкова: наряды Серены? Может, какой-то комплекс у неё, самоутверждается так
Теннис / WTA

Многократная победительница турниров ITF россиянка Екатерина Бычкова прокомментировала экстравагантные наряды американки Серены Уильямс, которые всё чаще вызывают споры в теннисном мире.

«У меня эпатажности в плане одежды не было. Серену я понимаю как профессионала. Понятно, зачем она выходит на корт, но по поводу её нарядов трудно говорить. Может, какой-то комплекс у неё есть. Самоутверждается так.

На ней это прикольно выглядит, хотя это дичь, по-другому не скажешь. Иногда невозможно на это смотреть. 36-летняя женщина в платье Бьорк. К ней привыкли, для неё это нормально. Мы же адекватно воспринимаем Филиппа Киркорова в перьях. Я не сравниваю ни в коем случае Киркорова и Уильямс.

Я читала пролётом интервью Серены. Раньше она всегда завидовала Винус, так как у той была лучше внешность, на её взгляд. Хотя тут я не могу сказать, кто из них красивее. Может быть, Серена до сих пор старается нивелировать дистанцию с сестрой, но выглядит всё это странно. Под 40 лет выходить в трико – вызывает вопросы», — заявила Бычкова в интервью «Живу спортом».

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