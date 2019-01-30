Рафаэль Надаль женится на Хиске Перелло после 14 лет их отношений

17-кратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль и его подруга Хиска Мария Перелло женятся после 14 лет отношений, о чём сообщает испанский Hola.



Свадьба состоится осенью 2019 года на родине испанца острове Мальорка. Также сообщается, что 32-летний Рафаэль и 30-летняя Хиска тайно обручилась в мае прошлого года в Риме.

«Полноценная семья? Такие вещи сложно предсказать. Раньше я думал, что в этом возрасте уже буду на пенсии и иметь детей, но ситуация складывается иначе.

Для меня семья – это более размеренная жизнь, которую я пока себе позволить не могу. Время идёт, и всё по-прежнему упирается в мою карьеру. Наступит момент, когда я приму соответствующее решение, и это случится без какого-либо стресса. Всё это вполне естественные вещи», — говорил Надаль ранее в интервью Marca.

На завершившемся Открытом чемпионате Австралии Надаль дошёл до финала, где в трёх партиях уступил первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу — 3:6, 2:6, 3:6.