Бывший тренер Стивенс присоединился к команде Пуиг

Камау Маррей, бывший тренер 25-летней американки Слоан Стивенс, начал совместную работу с теннисисткой из Пуэрто-Рико Моникой Пуиг.



25-летняя Пуиг — олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро и бывшая 27-я ракетка мира. В данный момент пуэрториканка располагается на 59-й строчке в мировом рейтинге WTA.



Напомним, что именно под руководством Маррея Слоан Стивенс стала победительницей Открытого чемпионата США, дошла до финала «Ролан Гаррос» и взобралась на третью строчку рейтинга WTA.



Перед началом сезона Стивенс объявила о паузе в работе с тренером, сообщив что Камау продолжает работать в её команде. Теперь же сообщается, что Слоан возобновит сотрудничество с Ником Савиано, который тренировал её в начале карьеры.