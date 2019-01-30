Сизикова уступила на старте парного турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Яна Сизикова и представительница Польши Паула Каня не смогли пробиться в четвертьфинал St. Petersburg Ladies Trophy в парном разряде. В трёх партиях проиграли бельгийкам Кирстен Флипкенс и Элисон Ван Эйтванк со счётом 3:6, 7:5, [7:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.



Сизикова и Каня ни разу не подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 4 эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнта из 10.



За выход в полуфинал соревнований в Санкт-Петербурге Флипкенс и Ван Эйтванк поспорят с российско-белорусским дуэтом Вероника Кудерметова/Вера Лапко.



Турнир завершится 2 января. Действующие чемпионки Вера Звонарёва и Тимя Бачински покинули текущий розыгрыш по итогам первого круга.