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Квитова обыграла Азаренко и вышла в 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy

Квитова обыграла Азаренко и вышла в 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова (1) добыла уверенную победу над представительницей Беларуси Викторией Азаренко и пробилась в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге — 6:2, 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. На счету Квитовой 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. Азаренко отметилась 3 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 4 брейками.

За выход в полуфинал соревнований Квитова поборется с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) — Донна Векич (Хорватия, 8).

Напомним, что Петра Квитова является действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy. В финале прошлогоднего розыгрыша она разгромила француженку Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.

30 января 2019 года, среда. 15:25 МСК
Санкт-Петербург. 2-й круг
Матч окончен
Петра Квитова
Петра Квитова
2
Чехия
6:2
7
7:6
3
 
Виктория Азаренко
Виктория Азаренко
51
Беларусь
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