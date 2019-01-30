Квитова обыграла Азаренко и вышла в 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy

Чешская теннисистка Петра Квитова (1) добыла уверенную победу над представительницей Беларуси Викторией Азаренко и пробилась в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге — 6:2, 7:6 (7:3).



Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. На счету Квитовой 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. Азаренко отметилась 3 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 4 брейками.



За выход в полуфинал соревнований Квитова поборется с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) — Донна Векич (Хорватия, 8).



Напомним, что Петра Квитова является действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy. В финале прошлогоднего розыгрыша она разгромила француженку Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.

Шарапова снялась с St. Petersburg Ladies Trophy из-за травмы плеча