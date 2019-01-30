Жеребьёвка финальной части Кубка Дэвиса состоится 14 февраля в Мадриде

Официальная церемония жеребьёвки финальной стадии розыгрыша Кубка Дэвиса будет проходить в Мадриде 14 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на организаторов турнира.

С помощью жеребьёвки будут определены группы и возможные четвертьфиналы. В этом году турнир впервые будет проходить в новом формате. В финальной части сыграют 18 сборных. 12 победителей квалификационного раунда присоединятся к прошлогодним полуфиналистам — Хорватии, Франции, США и Испании. Кроме того, «уайлд-кард» получили сборные Аргентины и Великобритании. Финальная стадия будет разыгрываться с 18 по 24 ноября.

18 финалистов разделят на шесть групп. Победители каждой группы выйдут в плей-офф. Также туда пробьются две лучшие команды из тех, которые заняли вторые места в группах.

Сборная России в квалификационном раунде сыграет с командой Швейцарии. Матчи будут проходить 1 и 2 февраля в Биле (Швейцария).