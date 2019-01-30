Шарапова объяснила причину снятия с турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение сняться с турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Шарапова 30 января в матче второго круга должна была сыграть с соотечественницей Дарьей Касаткиной, но отказалась от игры из-за травмы.

«Я старалась сделать всё возможное, чтобы быть готовой к тому, чтобы соревноваться на этой неделе, но моё правое плечо продолжает меня беспокоить. В ближайшие дни я встречусь с командой своих врачей, чтобы оценить ситуацию, и с нетерпением жду возможности как можно скорее вернуться к соревнованиям. Играть перед домашней публикой было чем-то особенным для меня, жаль, что я не смогла продолжить выступать на этом фантастическом турнире», — передаёт слова Шараповой пресс-служба турнира.