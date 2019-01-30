Медведев: Шараповой играть не только не рекомендовано, но и невозможно

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал о травме российской теннисистки Марии Шараповой. Она отказалась от участия в матче второго круга турнира, в котором должна была встретиться с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

«Всегда в жизни бывает, что радостные события перемежаются грустными. В данном случае такое событие — хроническая травма плеча Марии, из-за которой она снялась уже с предыдущего турнира в Китае. И в первом матче её начало беспокоить плечо. Вчера на тренировке не прошло и половины занятия, как стало ясно, что плечо не только не работает, как нужно, но и сильно болит. Мы не в хоккей всё-таки играем. Теннис — гладиаторский вид спорта, игрок один, никто не может прикрыть тылы. Риск усугубить травму настолько велик, что играть было невозможно. Я сам испытал серьёзную спортивную травму, могу сказать, что восстановление — тяжёлый процесс. Особенно если травма не залечена до конца. Поэтому, к сожалению, при всём желании Мария не могла играть.

К сожалению, обстоятельства сложились так. Играть не только не рекомендовано, но и невозможно. Остаётся только поблагодарить Марию, что она приехала, выиграла непростой первый матч.

Если бы она хотела быстро сняться и не играть, она бы объявила об этом вчера. Но Мария приняла решение сегодня утром. Была надежда на то, что ночь принесёт облегчение, но она не оправдалась», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.