Чанг: не уверен, что кому-нибудь ещё удастся выиграть ТБШ в 17 лет

Победитель «Ролан Гаррос» 1996 года американский теннисист Майкл Чанг считает, что повторить его рекордное достижение кому-либо будет сложно. Чанг установил рекорд, став самым юным победителем турнира «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции он выиграл в 17-летнем возрасте.

«Может ли кто-нибудь вновь выиграть мэйджор в 17 лет? Всё возможно, но теперь это стало сложнее. Теннис превратился в более затратный в физическом плане вид спорта. У 17-летних игроков ещё не окрепшие тела. В мои времена было много тинейджеров в топ-100 рейтинга. Сейчас же это редкость.

Думаю, что моя победа на «Ролан Гаррос» помогла другим американским игрокам поверить в себя. Мы росли, играя друг с другом. Не знаю, будет ли ещё когда-нибудь такое поколение теннисистов в США», — приводит слова Чанга Tennis World USA.