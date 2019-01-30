Квитова: в Санкт-Петербурге прекрасная публика, великолепный турнир

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Квитова в матче второго круга нанесла поражение представительнице Республики Беларусь Виктории Азаренко. Матч завершился со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

«К сожалению, на матчболе я сделала двойную, хотела бы завершить матч быстрее, но не вышло, пришлось отыгрываться во втором сете. К тому же я здорово сыграла на тай-брейке. Публика тут прекрасная, великолепный турнир, рада снова играть здесь. Я только что прилетела из Мельбурна, рада, что хорошо себя чувствую», — цитирует Квитову пресс-служба турнира.

За выход в полуфинал соревнований Квитова поборется с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) — Донна Векич (Хорватия, 8).