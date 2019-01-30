Павлюченкова сравнила теннис со спагетти

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями от мастер-класса по готовке, который она посетила в Санкт-Петербурге вместе с представительницей Республики Беларусь Ариной Соболенко.

«Впечатления потрясающие. Потому что, во-первых, нам очень весело было с Ариной, а во-вторых, не так часто удаётся что-то готовить самой, поскольку мы всё время в разъездах. Может быть, в будущем буду использовать полученные навыки, потому что люблю готовить. Вообще, мне кажется, что любая готовка — это креатив. Я подхожу к этому всегда серьёзно, с душой.

Какие блюда сравнить с теннисом? Теннис — это спагетти «Болоньезе», потому что нужно есть с ложкой, накручивая макароны. Пока это сделаешь … Таким бывает и теннисный матч: бывает, всё съедаешь быстро, а бывает — нет. От тебя зависит», — приводит слова Павлюченковой пресс-служба турнира St. Petersburg Ladies Trophy.