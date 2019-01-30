Векич: Квитова показала невероятный теннис против Азаренко, я буду готовиться

Хорватская теннисистка Донна Векич прокомментировала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой во втором круге турнира в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Trophy. Матч завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу Векич.

«Что случилось во втором сете во время подачи на матч при счёте 5:2? Я просто сделала две двойные ошибки. Но потом я смогла об этом забыть и заработала матчбол на чужой подаче.

Игра с Квитовой в четвертьфинале? Она вторая ракетка мира. Я посмотрела сегодня, как она играла с Азаренко: она показала просто невероятный теннис. Я буду готовиться, и посмотрим, что смогу показать в этом матче в пятницу», — передаёт слова Векич корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Квитова является действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy. В финале прошлогоднего розыгрыша она разгромила француженку Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.