Сегодня, 31 января, состоится матч второго круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в котором сыграют представительница Латвии Елена Остапенко, посеянная под шестым номером, и россиянка Анастасия Павлюченкова. Начало поединка запланировано на 16:00 мск.



По личным встречам впереди чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года — 2-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Павлюченкова в Санкт-Петербурге.



Победительница этого поединка за выход в полуфинал St. Petersburg Ladies Trophy поспорит либо с бельгийкой Исалин Бонавентюр, пробившейся в основную сетку через квалификацию, либо с голландкой Кики Бертенс (2).



Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.

Павлюченкова сравнила теннис со спагетти