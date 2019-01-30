Шарапова: против Касаткиной нельзя было играть не на сто процентов

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о травме, из-за которой она была вынуждена сняться с турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Шарапова должна была сыграть во втором круге с россиянкой Дарьей Касаткиной, но отказалась от матча из-за травмы плеча.

«К сожалению, меня уже несколько месяцев беспокоит плечо. В декабре, казалось, было лучше. Я нормально сыграла в Австралии. Думала, что ещё здесь турнир проведу, а потом начну снова работать над плечом, но, к сожалению, после первого матча вчера была тренировка 20 минут. Сегодня я бы не смогла выйти и сыграть на сто процентов. А против Касаткиной не сто процентов — это не то, что было надо. Конечно, я расстроилась.

Знаю, что вся публика пришла, чтобы посмотреть этот матч, вечернюю сессию. Но, к сожалению, я не смогла сыграть на том уровне, которого требует этот турнир», — передаёт слова Шараповой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.