Шарапова: надеюсь, что ещё вернусь в Санкт-Петербург и как туристка

Российская теннисистка Мария Шарапова положительно отозвалась о поездке в Санкт-Петербург на турнир St. Petersburg Ladies Trophy и поделилась впечатлениями от русской зимы. Сегодня, 30 января, Шарапова должна была сыграть во втором круге с россиянкой Дарьей Касаткиной, но снялась с турнира из-за травмы.

«Город такой красивый. Впервые сюда попала, и всё спрашиваю себя: почему так долго? Меня мама ещё два года назад звала: «Давай, поедем со мной». Но не получалось, потому что такой график тяжёлый, что нет возможности. Всегда думаешь о теннисе, о тренировках. Так что приехать и не только сыграть один матч, но и сходить в музей, сходить на оперу и просто побыть в этом городе, это было просто замечательно. Жаль, что не получилось сыграть так, как я хотела.

Надеюсь, что ещё вернусь сюда. Не только как теннисистка, но и как туристка. Я видела снег, но так, чтобы он лежал, — такого давно не было. Как и сам холод. Я и в Нью-Йорке бываю зимой, но здесь совсем другой уровень. Это уникально. Когда так холодно, уже не до стиля», — передаёт слова Шараповой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.