Капитан сборной Италии по теннису раскритиковал новый формат Кубка Дэвиса

Капитан сборной Италии по теннису на Кубке Дэвиса Коррадо Барадзутти раскритиковал новый формат Кубка Дэвиса. Барадзутти выигрывал Кубок Дэвиса в составе сборной Италии более 40 лет назад.

«На Кубке Дэвиса рейтинг вселяет уверенность. Зачастую именно рейтинг определяет, кто сыграет первым, а кто вторым. Но всё меняется на корте.

Я выигрывал этот кубок с моей сборной. На мой взгляд, раньше турнир был намного лучше. Нужно было и дальше использовать пятисетовый формат. Изменение формата я бы сравнил с изменением турнира «Большого шлема». Если бы мы вдруг решили играть мэйджоры в трёх сетах и в течение всего одной недели.

Понятно, что везде сейчас деньги. Но я не думаю, что лучшие игроки думают только о деньгах. Вряд ли Федерер, Надаль и Джокович играют на турнирах «Большого шлема» ради денег», — цитирует Барадзутти Tennis World USA.