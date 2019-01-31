Шарапова: чувствую очень сильные эмоции, когда играю в России

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о чувствах, которые она испытывает, когда играет в России. В этом году Шарапова впервые приняла участие в турнире St. Petersburg Ladies Trophy. Мария должна была во втором круге турнира сыграть с соотечественницей Дарьей Касаткиной, но снялась с соревнований из-за травмы плеча.

«Полтора года назад я приехала в Москву, несмотря на то что на предшествующей неделе выиграла турнир. Чувствовала все эмоции. Когда выступаешь на родине, это что-то совсем другое. Несмотря на то что я в США провела уже очень много лет, всё равно чувствую очень сильные эмоции, когда играю здесь.

Уверенность ко мне приходит, когда я достигаю чего-то в теннисе. Или когда мама делает мне комплимент. Родители очень редко делают мне комплименты. Это очень тонкий вопрос. У всех по-разному.

Спортсменке надо быть уверенной. Это надо показывать, даже если внутри этого не чувствуешь. Я привыкла к этому, потому что это большая часть моих побед», — передаёт слова Шараповой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.