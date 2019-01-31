Квитова: всё ещё чувствую усталость от перелёта

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала победу в матче второго круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy над представительницей Республики Беларусь Викторией Азаренко. Матч завершился со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

«Я чувствую усталость, у меня ещё джетлаг. Перед матчем немного поспала, выпила кофе. Сегодня впервые удалось потренироваться, но я помню корт ещё с прошлого года.

Конечно, матч получился тяжёлым. Азаренко — сильная соперница, она возвращается на свой уровень. Особенно во втором сете она хорошо играла. Я сама хотела, чтобы матч проходил сегодня. Лучше сразу играть и не затягивать. Но зато завтра у меня выходной, хочу сходить в Эрмитаж», — передаёт слова Квитовой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.