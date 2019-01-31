Гаспарян и Макарова вышли в четвертьфинал турнира в Петербурге в парном разряде

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова пробились в четвертьфинал турнира St. Petersburg Ladies Trophy в парном разряде. В матче первого круга россиянки нанесли поражение Виктории Азаренко (Беларусь) и Дарье Гавриловой (Австралия). Матч завершился со счётом 6:1, 2:6, 10:8.

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Гаспарян и Макарова 1 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 8. Их соперницы выполнили 1 эйс, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале парного турнира Гаспарян и Макарова сыграют с сербками Ольгой Данилович и Александрой Крунич.

Примечательно, что в парном турнире первый круг не сумела преодолеть ни одна сеянная пара.