Шарапова: писала книгу на протяжении трёх лет

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о том, как писала собственную книгу.

«Я писала книгу на протяжении трёх лет. Это была большая тяжёлая работа.

Перевод на русский язык? Я просто не всю её прочитала на русском. Наверное, наполовину. Я так работала над ней. Открываться в книге – это очень сложно. Самое сложное было писать о детстве. Проводила очень много времени со своим отцом. Всё-таки когда мы переехали в Америку, я была ещё маленькая и не всё помнила. Но мой отец всё вспомнил и рассказал своими словами. Для меня это было очень интересно», — передаёт слова Шараповой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В этом году Шарапова впервые приняла участие в турнире St. Petersburg Ladies Trophy. Мария должна была во втором круге турнира сыграть с соотечественницей Дарьей Касаткиной, но в итоге снялась с соревнований из-за травмы плеча.