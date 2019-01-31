Дель Потро: жалею, что помог Джоковичу с травмой — теперь он всех обыгрывает

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро рассказал о прошлогодних беседах с сербом Новаком Джоковичем по поводу его травмы локтя. В шутку он отметил, что, возможно, помощь Новаку была лишней.



«Меня удивило, что Джокович попросил меня помочь ему справиться с травмами, это было нечто очень эмоциональное. Мы много говорили об этом в первые шесть месяцев прошлого года, потому что это были самые тяжелые моменты для него.



В некотором смысле, я сожалею, что дал ему советы, потому что теперь он всех обыгрывает. Но он заслуживает всего, он отличный для подражания.



Как травмы повлияли на мою карьеру? Я научился наслаждаться лишь тогда, когда научился страдать», — цитирует дель Потро Tennis World USA.

Дель Потро вернётся на корт в феврале