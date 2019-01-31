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Кэш: Федерер — чудо природы

Кэш: Федерер — чудо природы
Теннис / ATP

Экс четвёртая ракетка мира, победитель Уимбодона-1987 Пэт Кэш сравнил одноручный бэкхенд швейцарца Роджера Федерера с аналогичным приёмом у других теннисистов.

«Обычно парням с одноручным бэкхендом требуется больше сил и атлетизма, чтобы наносить мощные удары. К примеру, Денис Шаповалов — он достаточно худощавый парень, поэтому пробить навылет слева ему тяжело.

Другие парни с одноручным бэкхендом отходят подальше за заднюю линию, чтобы пробить по мячу в верхней точке. Например, Гаске или Вавринка, пусть даже Стэну и хватает сил. Или же взгляните на Доминика Тима, ведь он в данной ситуации выступает классическим примером — у него классный бэкхенд, но он отходит ещё дальше, так как ему требуется на полсекунды больше на его обработку.

У Роджера же абсолютно нет проблем при выполнении бэкхенда — он идеально выбирает время для выполнения удара. Его тяжело с кем-то сравнить, ведь он — чудо природы», — цитирует Кэша Tennis World USA.

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