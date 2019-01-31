Агасси: Федерер заслуживает права уйти в любой удобный для себя момент

Экс первая ракетка мира из США, восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» Андре Агасси оценил карьеру 37-летнего швейцарца Роджера Федерера.



«Когда я завершал карьеру, то фактически не имел других вариантов. У каждого приходит момент, когда твоё тело говорит, что больше не может выдерживать нагрузки.



Федерер сделал так много для нашего спорта, что заслуживает права уйти в любой удобный для себя момент. Лично я перестал предсказывать конец карьеры Роджера много лет назад.



Как победить Федерера? Есть единственный способ показал Миллман на US Open. К тому матчу Роджер подошёл с мыслью о победе во всём турнире, а не о конкретном матче. Миллман же играл агрессивно и постоянно рисковал», — цитирует Агасси Tenis World USA.

Кэш: Федерер — чудо природы