Шарапова: планирую вернуться в изумительный Санкт-Петербург и сыграть ещё раз

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала своё снятие с St. Petersburg Ladies Trophy и пообещала вернуться в Санкт-Петербург.



«С большим разочарованием мне пришлось сняться с турнира Санкт-Петербурга. Я планирую как можно быстрее вылечить плечо, чтобы не только продолжить этот год без травм, но также вернуться в этот изумительный город и сыграть перед вами ещё раз», — написала Шарапова в «сторис» своего «инстаграма».



Напомним, в первом круге соревнований Шарапова победила австралийку Дарью Гаврилову — 6:0, 6:4. Соперницей Марии по второму кругу должна была стать первая ракетка России Дарья Касаткина.

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