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Голубич вышла в четвертьфинал турнира в Хуахине

Голубич вышла в четвертьфинал турнира в Хуахине
Теннис / WTA

Швейцарская теннисистка Виктория Голубич вышла в четвертьфинал турнира в Хуахине (Таиланд), в двух партиях обыграв представительницу Китая Дуань Инъин, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (7:4), 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.

Виктория трижды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Хуахине с призовым фондом $ 250 тыс. Голубич поспорит либо со словенкой Тамарой Зиданшек, либо с американкой Дженнифер Брэйди (Q).

Турнир завершится 3 февраля. Первый номер посева получила испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса.

31 января 2019 года, четверг. 11:00 МСК
Хуахин. 2-й круг
Матч окончен
Дуань Инъин
Дуань Инъин
201
Китай
4
6:7
7
5:7
 
Виктория Голубич
Виктория Голубич
106
Швейцария
Голубич обыграла Соррибес-Тормо на старте турнира в Хуахине
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