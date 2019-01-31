Виландер: теннис проходит мимо Маррея, он уже не сможет побеждать, как раньше

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер считает, что Энди Маррей может не вернуться в элиту большого тенниса после повторной операции на бедре.



«Ещё одно возвращение Мюррея после операции может не произойти. Сейчас игра проходит мимо него. Он не сможет выйти и играть так, как он это делал в прошлом, потому что молодые парни готовы к этому. Могут быть дни, когда он выигрывает матч или два из-за невынужденных ошибок других парней, но будет много дней, когда он будет чувствовать себя полностью переигранным. Я знаю это чувство.



Даже такие игроки, как Новак Джокович и Роджер Федерер, испытали это в прошлом году. Были дни, когда Джокович чувствовал себя подавленным — матчи со Зверевым в Лондоне и Хачановым в Париже.



Если Мюррей вернётся, ему нужно изменить игровой стиль, как это в своё время сделали Федерер и Надаль. Они стали более агрессивными, что является естественной эволюцией теннисиста», — цитирует Виландера Tennis365.

Э. Маррей перенёс повторную операцию на тазобедренном суставе