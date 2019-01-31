Медведев и Лааксонен откроют матч сборных России и Швейцарии на Кубке Дэвиса

В Биле (Швейцария) состоялась жеребьёвка матча сборных России и Швейцарии, которые поспорят за выход в финальный турнир Кубка Дэвиса.



Первыми, кто выйдет на корты стадиона Swiss Tennis Arena, станут Даниил Медведев и Генри Лааксонен, сообщается в официальном «твиттере» соревнований.



Во втором одиночном поединке встретятся Карен Хачанов и Марк-Андреа Хюслер.



Во второй игровой день команды проведут парную встречу — Евгений Донской и Андрей Рублёв померяются силами с Марком-Андреа Хюслером и Генри Лааксоненом.

Поединки состоятся 1 и 2 февраля. В том случае если победитель матча не будет определён, вслед за парной встречей будет сыграно ещё два одиночных матча — Хачанов сыграет с Лааксоненом, а Медведев — с Хюслером.

Напомним, что победитель поединка выйдет в финальную часть Кубка Дэвиса, который с 2019 года проводится по новой схеме. Финал будет разыгран в Мадриде (Испания).



Места в финальной стадии Кубка Дэвиса себе уже обеспечили сборные — полуфиналисты прошлого розыгрыша: Хорватия, Франция, Испания и США, а также Аргентина и Великобритания, получившие «уайлд-кард».