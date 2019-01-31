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Александрова одолела Мартинцову и вышла в 1/4 финала St.Petersburg Ladies Trophy

Александрова одолела Мартинцову и вышла в 1/4 финала St.Petersburg Ladies Trophy
Теннис / WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова добыла победу над чешкой Терезой Мартинцовой во втором раунде соревнований в Санкт-Петербурге — 7:5, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты.

На счету Александровой 4 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 6. Мартинцова отметилась 2 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 2 брейками.

За выход в полуфинал соревнований Александрова поборется с победительницей пары Арина Соболенко (Беларусь, 4) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия).

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является представительница Чехии Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.

31 января 2019 года, четверг. 13:10 МСК
Санкт-Петербург. 2-й круг
Матч окончен
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова
78
Россия
7:5
6:2
 
Тереза Мартинцова
Тереза Мартинцова
181
Чехия
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