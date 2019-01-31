Линетт одолела Никулеску во втором круге турнира в Хуахине

Польская теннисистка Магда Линетт пробилась в четвертьфинал турнира в Хуахине (Таиланд), в трёх партиях обыграв представительницу Румынии Монику Никулеску со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 27 минут.

Магда дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. 26-летняя уроженка Познани, занимающая 98-ю строчку рейтинга WTA, поспорит с китаянкой Ван Яфань.

Турнир в Хуахине завершится 3 февраля. Первый номер посева получила двукратная победительница соревнований «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса.