Линетт одолела Никулеску во втором круге турнира в Хуахине

Польская теннисистка Магда Линетт пробилась в четвертьфинал турнира в Хуахине (Таиланд), в трёх партиях обыграв представительницу Румынии Монику Никулеску со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 27 минут.
Магда дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. 26-летняя уроженка Познани, занимающая 98-ю строчку рейтинга WTA, поспорит с китаянкой Ван Яфань.
Турнир в Хуахине завершится 3 февраля. Первый номер посева получила двукратная победительница соревнований «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса.
31 января 2019 года, четверг. 14:30 МСК
Хуахин. 2-й круг
Матч окончен
100
Моника Никулеску
М. Никулеску
1 : 2
98
Магда Линетт
М. Линетт
|1
|2
|3
|
|6
|3
|2
|
|4
|6
|6
Ван Яфань на отказе Чжан Шуай вышла в четвертьфинал турнира в Хуахине