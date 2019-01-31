Соболенко: Турсунов помог вернуться в игру во втором сете

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свою победу над бельгийкой Элисон Ван Эйтванк в матче второго раунда соревнований в Санкт-Петербурге — 6:1, 6:4.



«Я очень долго ждала свой первый матч. Может быть, поэтому первые геймы получились такие быстрые. В принципе, всё шло в мою сторону. В начале второго сета немного неудачно сыграла гейм на своей подаче, не знаю даже, может быть, Дмитрий Турсунов помог мне вернуться в матч.



Я не готова сейчас сказать, в чём мне надо прибавить в следующем матче. Наверное, быть чуть более сконцентрированной, поменьше выпадать из матча и на своей подаче поувереннее играть», — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.



За выход в полуфинал соревнований Соболенко поборется с россиянкой Екатериной Александровой, которая ранее обыграла чешку Терезу Мартинцову.

Соболенко: Турсунов знает, как достучаться до меня Соболенко ворвалась в элиту женского тура, и в этом ей помог Дмитрий Турсунов. В Петербург Арина приехала в ранге теннисистки топ-10.