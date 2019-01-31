Надаль: знал, что в финале Australian Open не смогу играть в атакующий теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё поражение в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Надаль проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:3, 6:2, 6:3. До этого Надаль не проиграл ни одного сета на турнире.



«Нам с Новаком по 32 года, и это не первая встреча, которая у нас была. И не первая, в которой я проиграл таким образом. И я не вижу причин для расстройства — на протяжении всего турнира я играл отлично.



Я играл против игрока, который был лучше меня. В этом нет сомнений. На этом всё. Я много месяцев не имел возможности тренироваться, не имел возможности соревноваться, однако показал отличный теннис на протяжении двух недель.



Вероятно, единственное, что мне нужно, — это время и больше матчей. Вы знаете, на протяжении всего турнира я играл в атакующий теннис, однако я прекрасно знал, что в финале такого не будет», — цитирует Надаля Tennis World USA.