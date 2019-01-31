Павлюченкова обыграла Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Петербурге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира St. Petersburg Ladies Trophy. В матче второго круга Павлюченкова в двух сетах обыграла Елену Остапенко (6) из Латвии. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Павлюченкова, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, выполнила 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. 22-я ракетка мира Остапенко 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. Ранее соперницы встречались дважды, в обоих случаях побеждала Остапенко.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с победительницей матча Исалин Бонавентюр (Бельгия) — Кики Бертенс (Нидерланды). Призовой фонд соревнований составляет более $ 750 тыс.