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Павлюченкова обыграла Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Петербурге

Павлюченкова обыграла Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Петербурге
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира St. Petersburg Ladies Trophy. В матче второго круга Павлюченкова в двух сетах обыграла Елену Остапенко (6) из Латвии. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Павлюченкова, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, выполнила 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. 22-я ракетка мира Остапенко 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. Ранее соперницы встречались дважды, в обоих случаях побеждала Остапенко.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с победительницей матча Исалин Бонавентюр (Бельгия) — Кики Бертенс (Нидерланды). Призовой фонд соревнований составляет более $ 750 тыс.

31 января 2019 года, четверг. 16:30 МСК
Санкт-Петербург. 2-й круг
Матч окончен
Елена Остапенко
22
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
0 : 2
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
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