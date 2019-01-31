Павлюченкова: играю почти дома, поэтому очень хочется выиграть каждый мяч

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. Павлюченкова в матче второго круга турнира St. Petersburg Ladies Open обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:4, 6:4. В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с победительницей матча Исалин Бонавентюр (Бельгия) — Кики Бертенс (Нидерланды).

«Я играю почти дома, поэтому очень хочется выиграть каждый мяч и матч. Поэтому я делаю всё, что возможно, несмотря на какие-то травмы и усталость. Всё равно хочется победить, и это меня движет вперёд.

Бертенс я хорошо знаю. Мы играли с ней в конце прошлого года в Ухане и сейчас в Австралии во втором круге. Поэтому всегда очень непростые матчи с ней, она игрок топ-10. Естественно, будет сложно. А касательно бельгийки — мы проходили с ней вместе «предсезонку», поэтому я тоже её неплохо знаю. Она совершает сейчас большой прогресс, настоящий прыжок. И сейчас как раз здесь хорошо выступает. Она на подъёме, к тому же левша. Тоже будет непросто. Но посмотрим, кто победит», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.