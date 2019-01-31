Яркая победа Павлюченковой и превосходство Соболенко. Лучшие фото из Петербурга

31 января в Санкт-Петербурге на кортах стадиона «Сибур-Арена» состоялись матчи очередного игрового дня St. Petersburg Ladies Trophy. В одном из поединков белорусская теннисистка Арина Соболенко добыла победу над бельгийкой Элисон Ван Эйтванк во втором раунде соревнований — 6:1, 6:4.

В другом матче российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира, обыграв Елену Остапенко из Латвии. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4.

Лучшие кадры с турнира St. Petersburg Ladies Trophy — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.