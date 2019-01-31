Александрова: у меня кружилась голова, и было тяжело дышать

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге. В матче второго круга Александрова нанесла поражение чешке Терезе Мартинцевой (7:5, 6:2). В четвертьфинале Александрова сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

«Первый сет был особенно сложным, хотя я повела с самого начала, но потом преимущество потеряла. Потом сумела наверстать упущенное. Во втором сете было полегче.

У меня немного кружилась голова, и тяжело было дышать, но ничего такого серьёзного.

Всегда ли настроена самокритично? Ну да. Нечасто себя хвалю, считаю, что можно было сыграть лучше.

Следующая соперница — игрок топ-класса. Мы совсем недавно играли с ней в Китае во втором круге. Тогда она выиграла. Постараюсь взять реванш", — передаёт слова Александровой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.