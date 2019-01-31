Соболенко: в теннис играю гораздо лучше, чем готовлю

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после выхода в четвертьфинал турнира St. Petersburg Ladies Open поделилась впечатлениями от участия в кулинарном мастер-классе в Санкт-Петербурге. Вместе с россиянкой Анастасией Павлюченковой Соболенко лепила пельмени.

«Я бы сказала, что в теннисе я гораздо лучше, чем в готовке. Какое-то разнообразие, развлечение. Переключилась немножко, возможно, это сыграло роль.

Организаторы предложили выбор развлечений. А дальше уже сама выбираешь, что бы хотела сделать.

Приметы? Нет, ничего такого у меня нет. Я даже не задумывалась об этом. Юбка? Что с юбкой? Ну, она большеватая», — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В четвертьфинале турнира Соболенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.