Павлюченкова: Остапенко заставила меня много бегать

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над представительницей Латвии Еленой Остапенко (6:4, 6:4) во втором круге турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

«По сравнению с предыдущим матчем против Остапенко я стала более стабильно играть, но какого-то особенного секрета нет. Рада, что победила, хотя пришлось серьёзно побороться. Я всегда играю от себя, потому что у меня не получается играть по сопернице, на её слабых местах. Иногда ошибки появляются именно из-за этого: ты думаешь, что вот сейчас она ошибётся, а тебе надо просто сыграть в корт, а всё получается по-другому. Потому при любом раскладе я думаю о себе и придумываю собственную тактику. Всегда пытаюсь играть в атакующей манере, хотя сегодня в первом сете это было трудно. Елена очень активно атаковала, глубоко посылала мячи, и мне пришлось много бегать», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Мухтар Марданов.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с победительницей матча Исалин Бонавентюр (Бельгия) — Кики Бертенс (Нидерланды). Призовой фонд соревнований составляет более $ 750 тыс.