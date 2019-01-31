Зиданшек обыграла Брэйди и вышла в четвертьфинал турнира в Хуахине

Словенская теннисистка Тамара Зиданшек пробилась в четвертьфинал турнира в Хуахине (Таиланд). В матче второго круга Зиданшек в трёх сетах победила американку Дженнифер Брэйди. Матч завершился со счётом 6:3, 0:6, 7:6 (11:9).

Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. 74-я ракетка мира Зиданшек ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Брэйди, занимающая 117-е место в рейтинге WTA, выполнила 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8.

В четвертьфинале турнира в Хуахине Зиданшек сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич. Призовой фонд соревнований составляет $ 250 тыс.