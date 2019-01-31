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Зиданшек обыграла Брэйди и вышла в четвертьфинал турнира в Хуахине

Зиданшек обыграла Брэйди и вышла в четвертьфинал турнира в Хуахине
Теннис / WTA

Словенская теннисистка Тамара Зиданшек пробилась в четвертьфинал турнира в Хуахине (Таиланд). В матче второго круга Зиданшек в трёх сетах победила американку Дженнифер Брэйди. Матч завершился со счётом 6:3, 0:6, 7:6 (11:9).

Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. 74-я ракетка мира Зиданшек ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Брэйди, занимающая 117-е место в рейтинге WTA, выполнила 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8.

В четвертьфинале турнира в Хуахине Зиданшек сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич. Призовой фонд соревнований составляет $ 250 тыс.

31 января 2019 года, четверг. 16:55 МСК
Хуахин. 2-й круг
Матч окончен
Тамара Зиданшек
74
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
2 : 1
Дженнифер Брэйди
117
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
1 2 3
           
6 0 7 11
3 6 6 9
           
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