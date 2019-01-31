Павлюченкова: приготовление пельменей отвлекло от рутины

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от участия в кулинарном мастер-классе в Санкт-Петербурге. Павлюченкова вместе с представительницей Республики Беларусь Ариной Соболенко попробовала свои силы в приготовлении пельменей. Сегодня, 31 января, Павлюченкова в матче второго круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy нанесла поражение Елене Остапенко из Латвии со счётом 6:4, 6:4.

«Приготовление пельменей? Это мероприятие никак не помешало мне, потому что это было вчера утром и продолжалось не так долго. После этого я поехала на тренировку, так что всё нормально. Наоборот, это отвлекло от рутины. В последнее время уже совсем всё однообразно: корты, отель, физио. Даже город толком не посмотрела. Так что, думаю, это внесло какой-то позитив в мою скучную жизнь (смеётся). Ну и с Ариной было здорово, она была очень весёлой вчера. И пельмени, кстати, получились вкусными», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Мухтар Марданов.