Гаспарян и Макарова пробились в полуфинал парного турнира в Санкт-Петербурге

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова вышли в полуфинал турнира St. Petersburg Ladies Open в парном разряде. В матче 1/4 финала россиянки нанесли поражение сербкам Ольге Данилович и Александре Крунич. Матч завершился со счётом 7:5, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Гаспарян и Макарова не выполнили ни одного эйса, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 5. Их соперницы 1 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали единственный брейк-пойнт.

В полуфинале турнира Гаспарян и Макарова сыграют с россиянкой Александрой Пановой и испанкой Ларой Арруабарреной-Весино.