Испанская примера стала спонсором Кубка Дэвиса, сообщает Reuters.

Футбольная лига будет продвигать теннисный турнир через своих партнёров – телевизионные компании в Европе, Азии, Африке, США и Латинской Америке. Реклама теннисного турнира будет выходить в эфир во время трансляций футбольных матчей в октябре. Финальная часть Кубка Дэвиса в 2019 году состоится в ноябре в Мадриде.

Соглашение о сорудничестве подписали представители Международной теннисной федерации, Примеры и компании Kosmos Tennis — инвестора, ставшего инициатором реформы Кубка Дэвиса. Одним из владельцев Kosmos Tennis является защитник «Барселоны» Жерар Пике.

Решение о реформировании формата Кубка Дэвиса вызвало негативные отклики у многих игроков. Против изменения формата выступали Роджер Федерер, Александр Зверев и другие теннисисты.