Баутиста-Агут: турнир в Дубае выигрывали сильнейшие, рад быть среди них

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поделился ожиданиями от турнира в Дубае. Баутиста-Агут, являющийся действующим чемпионом соревнований, заявил, что попытается защитить чемпионский титул.

«У меня был плодотворный период подготовки. Почти два месяца я провёл дома. После 10 месяцев постоянных разъездов такой отдых очень помогает. Думаю, что мне и моим тренерам такой период пойдёт на пользу. Дома я упорно работал и готовился. Важно чувствовать себя хорошо в физическом и психологическом планах. Цели? Хотелось бы приблизиться к топ-10.

Мне нравится турнир в Дубае, он для меня особенный. Выигрыш трофея? В последние годы здесь побеждали сильнейшие игроки мира. И меня радует, что я нахожусь с ними в одном ряду», — цитирует Баутисту-Агута Khaleej Times.