Хьюитт: победа Джоковича на Australian Open меня не удивила

Капитан сборной Австралии по теннису Ллейтон Хьюитт прокомментировал победу серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии. В финале Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля в трёх сетах.

«Возвращение Джоковича после травмы было удивительным. Он становился сильнее и сильнее. Воссоединение с тренером Марианом Вайдой помогло ему обрести уверенность. Помимо того, что Джокович смог играть без боли, стоит отметить и работу его тренеров, которые придумывали подходящую тактику для матчей с теми или иными оппонентами.

Джоковича будет сложно победить на «Ролан Гаррос» с такой игрой. Своей удачной игрой он показал всем силу. Новак в Австралии выглядел полностью уверенным в себе. По Рафе Надалю было видно, что у него не всё в порядке. Удивила ли меня победа Джоковича? Нет, не особо», — цитирует Хьюитта Tennis World USA.