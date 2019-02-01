Джокович: я уже выигрывал «Ролан Гаррос», так почему мне не сделать это снова?

Первая ракетка мира серб Новак Джокович считает, что ему вполне по силам выиграть Открытый чемпионат Франции во второй раз в карьере.



«Я оказывал большое давление на себя в прошлом и проиграл несколько финалов подряд на «Ролан Гаррос», однако затем мне всё же удалось победить. Тот успех стал самым большим облегчением, которое я когда-либо испытывал в своей жизни, поэтому подход к Открытому чемпионату Франции в этом году будет совсем другим — я стал более опытен в такой ситуации.



Не хочу показаться высокомерным, но я сделал это один раз, так что мне мешает повторить успех в Париже?



Я счастлив, что смог выиграть 15 мэйджоров, однако знаю, что в этом рейтинге впереди меня есть ещё два парня. Впрочем, у меня ещё есть время», — цитирует Джоковича Tennis World USA.

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